标普全球评级将波兰本币长期信用评级从“A”下调至“A-”。与此同时，该国长期外币评级维持在“A-”。两项评级的展望均从稳定下调至负面，RMF24报道。

公共财政风险

标普表示，负面展望反映了一项风险：巨额预算赤字和不断上升的公共债务可能限制当局应对未来冲击的能力。该机构认为，这可能使波兰更容易受到投资者情绪变化的影响，或迫使该国采取严厉的财政调整措施，从而对经济增长造成压力。

该机构预计，未来两到三年内，波兰经济将增长约3%。根据标普的预测，强劲的国内需求和出口将支撑经济增长。同时，该机构认为，波兰未来几年的预算状况仍将尤为疲弱。

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赤字和债务预测

标普预测，波兰政府部门的平均赤字将超过国内生产总值的6%。根据该机构的计算，政府部门净债务到本十年末可能达到国内生产总值的70%。标普还指出，政治两极分化使财政整固更加困难。

如果持续的财政失衡和债务累积通过投资者信心下降、借贷成本上升或严厉的被迫财政调整，加大经济增长风险，该机构可能下调波兰的评级。在其他风险中，标普提到俄罗斯联邦——侵略国——针对乌克兰的战争可能升级，这可能加大对波兰公共财政和经济增长前景的压力。

如果波兰政府采取措施，持续并显著缩减巨额预算赤字，展望可能恢复为稳定。该机构认为，这可能有助于逐步降低债务，而不会对经济增长产生重大负面影响。

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