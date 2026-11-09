以色列里雄莱锡安发生一系列枪击、手榴弹袭击以及疑似敲诈勒索企图，引发了纳尔基西姆社区居民的担忧。人们担心，犯罪团伙成员之间的冲突可能危及无辜路人，包括儿童和老年人，《耶路撒冷邮报》报道。

近几个月来，有人向住宅楼投掷手榴弹，枪击则针对公寓楼。警方正在开展调查和侦查行动，以确定涉案人员。

对可能的犯罪冲突展开调查

在其中一起案件中，调查人员收集了足够证据，可对两名涉案人员提出指控。该案与穆斯利和贾鲁希犯罪组织之间的争端有关。根据调查，莫迪因和霍隆的居民作为受雇犯罪执行者，收取报酬实施犯罪。

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他们还被认为与内坦亚的汽车纵火案，以及向拉马特甘一家餐厅投掷震爆弹有关。警方在4号公路附近的一处加油站实施了逮捕，此后该案已提出起诉书。

对住宅楼的袭击

约两个月前，有人在被定罪的罪犯什洛米·尼亚姆奇克妻子公寓门口附近投掷了一枚手榴弹，尼亚姆奇克正在服刑。随后，同一栋楼的门厅在夜间遭到枪击。调查的一种说法是，枪击可能是试图通过尼亚姆奇克与贾鲁希组织相关人员的所谓联系，向他传递信息。

与此同时，警方尚未确定这些事件与穆斯利和贾鲁希组织之间争端的关联，正核查其他可能动机。此外，执法部门正在调查一名法裔富有承包商住宅附近发生的威胁和枪击事件：调查人员怀疑，犯罪分子试图通过他追讨其儿子因加密货币活动而欠下的债务。

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