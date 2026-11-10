沙特阿拉伯开放逾1.5万宗住宅用地——Asharq Al-Awsat

据该国市政与住房部消息，自2026年初至10月底，沙特阿拉伯通过Sakani平台已有超过1.5万宗住宅建设用地可供使用。Asharq Al-Awsat对此报道。与此同时，私营开发商启动了额外项目。

利雅得的项目

开发商Arada宣布通过与当地公司XTOPIA建立合作伙伴关系进入沙特市场。该合作伙伴关系拥有价值500亿沙特里亚尔、即133亿美元的土地和开发机会组合。

合作伙伴的首个项目预计将在利雅得的阿尔里马尔区建设价值140亿里亚尔的住宅项目。利雅得地区市政当局、该部以及国家私有化和公私合作中心也宣布启动对首都北部一宗市政土地投资项目的意向表达、资格预审和提交方案阶段。

该项目 предусматривает与私营部门建立为期50年的合作关系，并将成为市政当局在共同投资模式下的首个项目。房地产专家认为，较长的投资期限可能鼓励开发商提高建设和服务质量，改善项目的经济可行性，并增加利雅得最昂贵地区之一的供应。

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住房市场的平衡

向市场推出新的住宅用地，是王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼所确定的平衡房地产市场政策的一部分。该战略 предусматривает扩大土地供应，为公民提供更多建造和购买住房的选择。

消息来源指出，如果额外地块的位置和面积符合市场需求，需求不断增长的城市和省份中的这些地块可能会在中期缓解土地价格压力。

开发商艾哈迈德·奥马尔·巴苏丹表示，主要任务不仅是增加地块和住宅物业数量，还要确保买家能够负担的价格、适当的基础设施以及对开发成本的控制。他说，市场平衡取决于住房是否在价格、位置和质量方面满足买家的需求。

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