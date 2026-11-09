В Ришон-ле-Ционе в Израиле серия стрельбы, атак с применением гранат и вероятных попыток вымогательства вызвала обеспокоенность у жителей района Наркисим. Люди опасаются, что конфликты между представителями криминальных группировок могут поставить под угрозу случайных прохожих, в том числе детей и пожилых людей, сообщает Jerusalem Post.

В последние месяцы гранаты бросали в сторону жилых домов, а стрельба велась по многоквартирным зданиям. Полиция проводит следственные и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить причастных к этим эпизодам.

Расследование возможного криминального конфликта

В одном из производств следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинений двум фигурантам дела, связанного со спором между криминальными организациями Мусли и Джаруши. По данным следствия, жители Модиина и Холона действовали как наемные исполнители преступлений за вознаграждение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Их также связывают с поджогами автомобилей в Нетании и броском светошумовой гранаты в ресторан в Рамат-Гане. Задержания провели на автозаправочной станции возле шоссе № 4, после чего по делу были поданы обвинительные акты.

Нападения на жилые дома

Около двух месяцев назад гранату бросили возле двери квартиры жены осужденного преступника Шломи Ниамчика, который отбывает наказание в тюрьме. Позднее в том же здании ночью обстреляли вестибюль. Одна из версий следствия состоит в том, что стрельба могла быть попыткой передать послание Ниамчику через его предполагаемые связи с людьми, связанными с организацией Джаруши.

В то же время полиция не установила связи между этими эпизодами и спором организаций Мусли и Джаруши и проверяет другие возможные мотивы. Отдельно правоохранители расследуют угрозы и стрельбу возле дома состоятельного подрядчика французского происхождения: по подозрению следствия, криминальные элементы пытались взыскать через него долги его сына, связанные с деятельностью в сфере криптовалют.

Читай нас в