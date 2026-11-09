W izraelskim Riszon Le-Cijjon seria strzelanin, ataków z użyciem granatów i prawdopodobnych prób wymuszenia wywołała niepokój wśród mieszkańców dzielnicy Narkisim. Ludzie obawiają się, że konflikty między członkami grup przestępczych mogą narazić na niebezpieczeństwo przypadkowych przechodniów, w tym dzieci i osoby starsze, informuje Jerusalem Post.

W ostatnich miesiącach granaty rzucano w kierunku budynków mieszkalnych, a strzały oddawano w stronę bloków mieszkalnych. Policja prowadzi czynności śledcze i operacyjno-rozpoznawcze, aby ustalić osoby zaangażowane w te incydenty.

Śledztwo w sprawie możliwego konfliktu przestępczego

W jednym z postępowań śledczy zgromadzili wystarczające dowody, aby postawić zarzuty dwóm osobom w sprawie związanej ze sporem między organizacjami przestępczymi Musli i Jarushi. Według śledztwa mieszkańcy Modi'in i Holonu działali jako opłacani wykonawcy przestępstw.

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Są oni również łączeni z podpaleniami samochodów w Netanji oraz wrzuceniem granatu hukowo-błyskowego do restauracji w Ramat Gan. Zatrzymań dokonano na stacji benzynowej w pobliżu autostrady nr 4, po czym w sprawie wniesiono akty oskarżenia.

Ataki na budynki mieszkalne

Około dwa miesiące temu granat rzucono w pobliżu drzwi mieszkania żony skazanego przestępcy Szlomi Niamczika, który odbywa karę więzienia. Później w tym samym budynku w nocy ostrzelano hol. Jedna z wersji śledztwa zakłada, że strzelanina mogła być próbą przekazania wiadomości Niamczikowi za pośrednictwem jego domniemanych powiązań z osobami związanymi z organizacją Jarushi.

Jednocześnie policja nie ustaliła związku między tymi incydentami a sporem organizacji Musli i Jarushi oraz sprawdza inne możliwe motywy. Osobno funkcjonariusze badają groźby i strzelaninę w pobliżu domu zamożnego wykonawcy pochodzenia francuskiego: według podejrzeń śledztwa elementy przestępcze próbowały ściągnąć od niego długi jego syna związane z działalnością w zakresie kryptowalut.

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