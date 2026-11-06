S&P знизило рейтинг Польщі в національній валюті до A- — RMF24

Агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Польщі в національній валюті з «A» до «A-». Водночас довгостроковий рейтинг країни в іноземній валюті підтверджено на рівні «A-». Прогнози за обома рейтингами погіршили зі стабільних до негативних, повідомляє RMF24.

Ризики для державних фінансів

У S&P пояснили негативний прогноз ризиком того, що значний бюджетний дефіцит і зростання державного боргу можуть обмежити можливості влади реагувати на майбутні потрясіння. За оцінкою агентства, це може зробити Польщу вразливішою до змін настроїв інвесторів або змусити країну вдатися до жорсткого бюджетного коригування, яке тиснуло б на економічне зростання.

Агентство очікує, що впродовж найближчих двох-трьох років польська економіка зростатиме приблизно на 3%. Зростання, за прогнозом S&P, підтримуватимуть сильний внутрішній попит та експорт. Водночас бюджетна ситуація в Польщі у найближчі роки залишатиметься особливо слабкою, вважають в агентстві.

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Прогнози дефіциту та боргу

S&P прогнозує, що середній дефіцит сектору державного управління Польщі перевищуватиме 6% ВВП. Чистий борг сектору державного управління, за розрахунками агентства, може сягнути 70% ВВП наприкінці десятиліття. У S&P також зазначили, що політична поляризація ускладнює бюджетну консолідацію.

Агентство може знизити рейтинг Польщі, якщо стійкі бюджетні дисбаланси та нарощування боргу посилюватимуть ризики для економічного зростання через зниження довіри інвесторів, подорожчання запозичень або жорстке вимушене бюджетне коригування. Серед інших ризиків S&P називає можливу ескалацію війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України, яка могла б посилити тиск на польські державні фінанси та перспективи економічного зростання.

Повернення прогнозу до стабільного можливе, якщо польський уряд уживе заходів для стійкого й істотного скорочення великих бюджетних дефіцитів. Це, за оцінкою агентства, могло б сприяти поступовому зменшенню боргу без значного негативного впливу на економічне зростання.

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