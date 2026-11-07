Дели, столица Индии, в субботу утром возглавил онлайн-рейтинг швейцарской группы IQAir среди наиболее загрязненных крупных городов мира. Это произошло за день до Дивали — индуистского фестиваля огней, во время которого массовое использование фейерверков обычно еще больше ухудшает качество воздуха.

Показатели IQAir и индийского регулятора

По состоянию на 10:35 по местному времени индекс качества воздуха США, приводимый IQAir, в Дели составлял 581. Это было более чем вдвое выше показателя Лахора в соседнем Пакистане, где индекс равнялся 285.

В то же время данные IQAir нельзя напрямую сравнивать с официальным индийским индексом, поскольку они основаны на другой шкале и методологии. Центральный совет по контролю за загрязнением Индии в 10:00 оценил индекс качества воздуха в Дели в 363 пункта, что соответствует категории «очень плохо», сообщает TimesLIVE.

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Ограничения накануне Дивали

Накануне фестиваля власти Индии распорядились, чтобы школы в Дели и прилегающих районах предложили дистанционное обучение. Людям также рекомендовали работать из дома.

Местные СМИ со ссылкой на официальные данные сообщили, что воздух в Дели в пятницу был худшим накануне Дивали за восемь лет. Загрязнение является ежегодной проблемой для многих районов северной Индии с наступлением зимы: холодный и тяжелый воздух удерживает выбросы транспорта, строительную пыль и дым от сжигания сельскохозяйственных остатков.

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