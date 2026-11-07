Delhi, stolica Indii, w sobotę rano znalazło się na czele internetowego rankingu szwajcarskiej grupy IQAir wśród najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata. Stało się to dzień przed Diwali — hinduskim świętem świateł, podczas którego masowe używanie fajerwerków zazwyczaj jeszcze bardziej pogarsza jakość powietrza.

Wskaźniki IQAir i indyjskiego regulatora

Według stanu na godz. 10:35 czasu lokalnego amerykański indeks jakości powietrza podawany przez IQAir w Delhi wynosił 581. Było to ponad dwukrotnie więcej niż wskaźnik dla Lahauru w sąsiednim Pakistanie, gdzie indeks wyniósł 285.

Jednocześnie danych IQAir nie można bezpośrednio porównywać z oficjalnym indyjskim indeksem, ponieważ opierają się na innej skali i metodologii. Centralna Rada Kontroli Zanieczyszczeń Indii o godz. 10:00 oceniła indeks jakości powietrza w Delhi na 363 punkty, co odpowiada kategorii „bardzo zła”, informuje TimesLIVE.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia przed Diwali

W przededniu festiwalu władze Indii nakazały szkołom w Delhi i okolicznych rejonach zaoferowanie nauki zdalnej. Ludziom zalecano również pracę z domu.

Lokalne media, powołując się na oficjalne dane, podały, że powietrze w Delhi w piątek było najgorsze w przeddzień Diwali od ośmiu lat. Zanieczyszczenie jest corocznym problemem dla wielu obszarów północnych Indii wraz z nadejściem zimy: zimne i ciężkie powietrze zatrzymuje emisje transportowe, pył budowlany oraz dym ze spalania pozostałości rolniczych.

Czytaj nas na