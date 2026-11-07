Южная Корея впервые за 17 лет переговоров отправила партию хурмы в Китай. Президент Ли Чжэ Мён заявил, что власти будут активно поддерживать открытие новых экспортных рынков для развития аграрной отрасли, сообщает Korea Herald.

Выход на китайский рынок

В публикации в социальной сети X Ли Чжэ Мён отметил, что корейская хурма выходит на китайский рынок. По его словам, расширение экспорта за пределы Юго-Восточной Азии в Китай создает новые возможности для местных аграрных сообществ.

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Президент также подчеркнул, что диверсификация направлений поставок может снизить зависимость от отдельных рынков и позволить представить корейскую сельскохозяйственную продукцию более широкой аудитории потребителей.

Заявление о Пусане

В другой публикации Ли Чжэ Мён распространил сообщение мэра Пусана Чун Чжэ Су о том, что расходы иностранцев по банковским картам в городе превысили 1 трлн вон, или 733,24 млн долларов. Президент выразил поддержку мэру и жителям Пусана, добавив, что будет поддерживать их усилия по развитию города как морского центра мирового уровня.

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