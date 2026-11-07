Korea Południowa po raz pierwszy po 17 latach negocjacji wysłała partię kaki do Chin. Prezydent Lee Jae Myung oświadczył, że władze będą aktywnie wspierać otwieranie nowych rynków eksportowych w celu rozwoju sektora rolnego, informuje Korea Herald.

Wejście na rynek chiński

W poście w serwisie społecznościowym X Lee Jae Myung zaznaczył, że koreańskie kaki wchodzą na rynek chiński. Według niego rozszerzenie eksportu poza Azję Południowo-Wschodnią, do Chin, stwarza nowe możliwości dla lokalnych społeczności rolniczych.

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Prezydent podkreślił również, że dywersyfikacja kierunków dostaw może zmniejszyć zależność od poszczególnych rynków i umożliwić zaprezentowanie koreańskich produktów rolnych szerszemu gronu konsumentów.

Oświadczenie dotyczące Busanu

W innym poście Lee Jae Myung udostępnił komunikat burmistrza Busanu Chung Jae-soo, według którego wydatki cudzoziemców dokonywane kartami bankowymi w mieście przekroczyły 1 bln wonów, czyli 733,24 mln dolarów. Prezydent wyraził poparcie dla burmistrza i mieszkańców Busanu, dodając, że będzie wspierać ich starania o rozwój miasta jako światowej klasy centrum morskiego.

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