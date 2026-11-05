Экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, представляющий Совет мира президента США Дональда Трампа, 5 ноября отдельно встретился в Израиле с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Встреча с президентом

Переговоры Блэра с Герцогом состоялись в президентской резиденции в Иерусалиме. Они прошли между раундами консультаций Герцога с политическими партиями после выборов в 26-й Кнессет, состоявшихся на прошлой неделе.

По данным телеканала KAN News, в пятницу Блэр также должен встретиться с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом.

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План для Газы

Блэр прибыл в Израиль для серии встреч с высокопоставленными чиновниками, посвященных следующим этапам плана Трампа по прекращению войны в секторе Газа. Визит проходит на фоне давления Вашингтона с целью продвижения инициативы, в то время как переговоры с ХАМАС уже длительное время находятся в тупике, а израильская армия продолжает операции в секторе Газа.

Ожидается, что Блэр обсудит возможное начало работы в Газе палестинского технократического комитета и развертывание международных стабилизационных сил. Предлагаемый Национальный комитет по управлению Газой должен был бы отвечать за гражданское администрирование и восстановление базовых услуг, а международные силы — помогать формировать механизмы безопасности в переходный период.

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