Były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, który reprezentuje Radę Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa, 5 listopada odbył w Izraelu oddzielne spotkania z prezydentem Icchakiem Herzogiem i premierem Binjaminem Netanjahu. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Spotkanie z prezydentem

Rozmowy Blaira z Herzogiem odbyły się w rezydencji prezydenckiej w Jerozolimie. Miały miejsce między rundami konsultacji Herzoga z partiami politycznymi po wyborach do 26. Knesetu, które odbyły się w ubiegłym tygodniu.

Według stacji KAN News Blair ma również spotkać się w piątek z Gadim Eisenkotem, liderem partii Jasz ar.

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Plan dla Gazy

Blair przybył do Izraela na serię spotkań z wysokimi urzędnikami poświęconych kolejnym etapom planu Trumpa dotyczącego zakończenia wojny w Strefie Gazy. Wizyta odbywa się w warunkach nacisków Waszyngtonu na przyspieszenie tej inicjatywy, podczas gdy negocjacje z Hamasem od dłuższego czasu znajdują się w impasie, a izraelska armia kontynuuje operacje w Strefie Gazy.

Oczekuje się, że Blair omówi możliwe rozpoczęcie działalności w Gazie przez palestyński komitet technokratyczny oraz rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych. Proponowany Narodowy Komitet Zarządzania Gazą miałby odpowiadać za administrację cywilną i przywrócenie podstawowych usług, a siły międzynarodowe miałyby pomagać w tworzeniu mechanizmów bezpieczeństwa w okresie przejściowym.

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