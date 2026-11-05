Експрем’єр Британії Блер зустрівся з Герцогом і Нетаньягу — Jerusalem Post

Експрем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який представляє Раду миру президента США Дональда Трампа, 5 листопада окремо зустрівся в Ізраїлі з президентом Іцхаком Герцогом і прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зустріч із президентом

Переговори Блера з Герцогом відбулися в президентській резиденції в Єрусалимі. Вони пройшли між раундами консультацій Герцога з політичними партіями після виборів до 26-го Кнесету, що відбулися минулого тижня.

За даними телеканалу KAN News, у п’ятницю Блер також має зустрітися з лідером партії «Яшар» Гаді Айзенкотом.

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План для Гази

Блер прибув до Ізраїлю для серії зустрічей із високопосадовцями, присвячених наступним етапам плану Трампа щодо припинення війни в секторі Гази. Візит відбувається на тлі тиску Вашингтона для просування ініціативи, тоді як переговори з ХАМАС тривалий час перебувають у глухому куті, а ізраїльська армія продовжує операції в секторі Гази.

Як очікується, Блер обговорить можливий початок роботи в Газі палестинського технократичного комітету та розгортання міжнародних стабілізаційних сил. Запропонований Національний комітет з управління Газою мав би відповідати за цивільне адміністрування й відновлення базових послуг, а міжнародні сили — допомагати формувати безпекові механізми в перехідний період.

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