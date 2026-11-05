В Парагвае Палата депутатов единогласно поддержала импичмент президента Сантьяго Пеньи через несколько минут после того, как он объявил об отставке. Голосование состоялось на фоне кризиса вокруг цифрового Ueno Bank, после вмешательства регулятора в работу которого клиенты потеряли доступ к сбережениям, зарплатам и пенсиям. Об этом сообщает NPR.

За импичмент проголосовали все 78 депутатов нижней палаты парламента. Теперь обвинения должен рассмотреть Сенат, где для формального отстранения главы государства необходима поддержка двух третей сенаторов. Депутаты правящей партии «Колорадо» присоединились к оппозиции после трёх дней протестов в Асунсьоне.

Отставка президента

Пенья сообщил о решении уйти в отставку в видеообращении в социальной сети X, когда парламент уже обсуждал его импичмент. По его словам, этот шаг был необходим для сохранения стабильности страны, социального мира и демократических институтов. Президент также попросил прощения у граждан, если в какой-то момент не оправдал их доверия, но не взял на себя ответственность за банковский кризис.

На момент публикации Конгресс должен был официально рассмотреть отставку Пеньи в тот же день. После её принятия вице-президент Педро Альяна должен был принести присягу как президент и завершить срок полномочий Пеньи до августа 2028 года. Законодатели также должны были избрать нового вице-президента.

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Кризис Ueno Bank

Центральный банк Парагвая взял под контроль Ueno Bank после того, как регуляторы выявили ненадлежащим образом оформленные кредиты компаниям, связанным с владельцами банка, а также расходы, которые ошибочно учитывались как активы. После корректировки отчётности капитал банка оказался меньше половины установленного законом минимума.

Регулятор заявил о намерении перевести счета клиентов и активы, которые всё ещё имеют стоимость, в другие банки, а затем ликвидировать учреждение. По данным NPR, примерно 280 тысячам человек, пользовавшимся только Ueno Bank, начали открывать новые счета в других учреждениях.

Власти задержали восьмерых руководителей Ueno, в том числе основателя Мигеля Васкеса и президента банка Хуана Мануэля Густале. Прокуратура также предъявила обвинения 27 сотрудникам банка и бизнес-партнёрам по делам, касающимся, в частности, злоупотребления доверием и покушения на мошенничество.

Участники протестов требовали вернуть им сбережения и отстранить Пенью от должности. Полиция применила против толпы перцовый газ и резиновые пули. До прошлого года Пенья владел долей в холдинговой компании Ueno Bank.

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