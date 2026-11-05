在巴拉圭，总统圣地亚哥·培尼亚宣布辞职几分钟后，众议院一致支持弹劾他。此次投票发生在数字银行Ueno Bank危机的背景下：监管机构介入其运营后，客户失去了对储蓄、工资和养老金的使用权。NPR报道称。

议会下院的78名议员全部投票支持弹劾。参议院现在必须审议相关指控，正式罢免国家元首需要三分之二参议员的支持。执政的科罗拉多党议员在亚松森连续三天的抗议活动后加入了反对派。

总统辞职

培尼亚在社交平台X发布的视频讲话中宣布决定辞职，当时议会已经在讨论对他的弹劾。他表示，此举对于维护国家稳定、社会和平和民主机构是必要的。总统还向公民道歉，称如果自己曾在某个时候未能不辜负他们的信任，但他没有为银行危机承担责任。

截至发稿时，国会原定于当天正式审议培尼亚的辞职。辞职获接受后，副总统佩德罗·阿利亚纳将宣誓就任总统，并完成培尼亚任期中截至2028年8月的剩余任期。立法者还将选出一名新副总统。

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Ueno Bank危机

巴拉圭中央银行接管了Ueno Bank，此前监管机构发现，该银行向与其所有者有关联的公司发放了手续不当的贷款，并将支出错误地计为资产。调整报表后，该银行的资本被发现低于法定最低标准的一半。

监管机构表示，计划将客户账户以及仍有价值的资产转移至其他银行，随后清算该机构。据NPR报道，约28万名只使用Ueno Bank的人已开始在其他机构开设新账户。

当局拘留了8名Ueno高管，其中包括创始人米格尔·巴斯克斯和银行行长胡安·曼努埃尔·古斯塔莱。检方还在涉及滥用信任和诈骗未遂等案件中，起诉了27名银行员工和商业伙伴。

抗议者要求返还他们的储蓄，并将培尼亚免职。警方对人群使用了胡椒喷雾和橡皮子弹。培尼亚在去年之前持有Ueno Bank控股公司的一部分股份。

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