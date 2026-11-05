W Paragwaju Izba Deputowanych jednogłośnie poparła impeachment prezydenta Santiago Peñi kilka minut po tym, jak ogłosił on rezygnację. Głosowanie odbyło się w związku z kryzysem wokół cyfrowego Ueno Bank, po interwencji regulatora w działalność którego klienci stracili dostęp do oszczędności, wynagrodzeń i emerytur. Informuje o tym NPR.

Za impeachmentem zagłosowało wszystkich 78 deputowanych niższej izby parlamentu. Teraz zarzuty musi rozpatrzyć Senat, gdzie do formalnego odwołania głowy państwa konieczne jest poparcie dwóch trzecich senatorów. Deputowani rządzącej Partii Kolorado dołączyli do opozycji po trzech dniach protestów w Asunción.

Rezygnacja prezydenta

Peña poinformował o decyzji o rezygnacji w nagraniu wideo na platformie społecznościowej X, gdy parlament już dyskutował nad jego impeachmentem. Jak stwierdził, krok ten był konieczny dla zachowania stabilności kraju, pokoju społecznego i instytucji demokratycznych. Prezydent przeprosił również obywateli, jeśli w pewnym momencie nie spełnił ich zaufania, lecz nie wziął odpowiedzialności za kryzys bankowy.

W chwili publikacji Kongres miał oficjalnie rozpatrzyć rezygnację Peñi tego samego dnia. Po jej przyjęciu wiceprezydent Pedro Alliana miał złożyć przysięgę jako prezydent i dokończyć kadencję Peñi do sierpnia 2028 roku. Ustawodawcy mieli również wybrać nowego wiceprezydenta.

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Kryzys Ueno Bank

Bank Centralny Paragwaju przejął kontrolę nad Ueno Bank po tym, jak regulatorzy wykryli niewłaściwie udokumentowane kredyty dla spółek powiązanych z właścicielami banku, a także wydatki błędnie zaksięgowane jako aktywa. Po skorygowaniu sprawozdawczości kapitał banku okazał się niższy niż połowa ustawowego minimum.

Regulator oświadczył, że zamierza przenieść rachunki klientów i aktywa, które nadal mają wartość, do innych banków, a następnie zlikwidować instytucję. Według NPR dla około 280 tysięcy osób korzystających wyłącznie z Ueno Bank zaczęto otwierać nowe rachunki w innych instytucjach.

Władze zatrzymały ośmiu menedżerów Ueno, w tym założyciela Miguela Vásqueza i prezesa banku Juana Manuela Gustale. Prokuratura postawiła także zarzuty 27 pracownikom banku i partnerom biznesowym w sprawach dotyczących między innymi nadużycia zaufania i usiłowania oszustwa.

Uczestnicy protestów domagali się zwrotu oszczędności oraz usunięcia Peñi ze stanowiska. Policja użyła przeciwko tłumowi gazu pieprzowego i gumowych kul. Do ubiegłego roku Peña posiadał udział w spółce holdingowej Ueno Bank.

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