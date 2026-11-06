W Brukseli w Belgii Hiszpania i Niderlandy zgłosiły kandydatów na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego, które Christine Lagarde opuści 7 lutego. Kandydatami są były prezes Banku Hiszpanii Pablo Hernández de Cos oraz były szef holenderskiego banku centralnego Klaas Knot, informuje Politico Europe.

Dwaj kandydaci

Kandydatury de Cosa i Knota były jedynymi zgłoszonymi do terminu o godz. 17:00. Ich nominacje są częścią negocjacji dotyczących podziału stanowisk w Zarządzie EBC, w które zaangażowane są również Francja i Niemcy.

Europejski Bank Centralny ustala stopy procentowe, aby utrzymać stabilność cen zgodnie ze średniookresowym celem wynoszącym 2%. Zarząd EBC składa się z sześciu osób i odpowiada za bieżącą działalność instytucji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Negocjacje w sprawie innych stanowisk

Berlin dąży do zachowania stanowiska, które 3 stycznia zwolni niemiecka ekonomistka Isabel Schnabel, przechodząc do pracy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Paryż z kolei liczy na stanowisko głównego ekonomisty EBC po zakończeniu 31 maja ośmioletniej kadencji Irlandczyka Philipa Lane’a.

Ministrowie finansów państw strefy euro omówią zmiany personalne w EBC na posiedzeniu Eurogrupy w Brukseli w poniedziałek. De Cos i Knot nie wezmą udziału w zamkniętym spotkaniu, jednak ministrowie krajowi będą popierać kandydatury swoich rodaków. Dyplomaci oczekują dalszych ustaleń przywódców UE podczas nieformalnego szczytu w Dublinie, a termin zgłaszania kandydatów na miejsce Schnabel upływa 27 listopada.

Czytaj nas na