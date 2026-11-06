在比利时布鲁塞尔，西班牙和荷兰已提交欧洲中央银行行长职位的候选人提名，克里斯蒂娜·拉加德将于2月7日离开该职位。候选人为西班牙银行前行长巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯和荷兰中央银行前行长克拉斯·克诺特，Politico Europe报道。

两名候选人

德科斯和克诺特的提名是截至17:00截止时间前提交的唯一提名。他们的提名是有关欧洲央行执行委员会席位分配谈判的一部分，法国和德国也参与其中。

欧洲中央银行设定利率，以根据2%的中期目标维持价格稳定。欧洲央行执行委员会由六人组成，负责该机构的日常运营。

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有关其他职位的谈判

柏林寻求保留德国经济学家伊莎贝尔·施纳贝尔将于1月3日空出的席位，届时她将前往国际货币基金组织工作。巴黎则期待在爱尔兰人菲利普·莱恩八年任期于5月31日结束后获得欧洲央行首席经济学家一职。

欧元区国家财政部长将于周一在布鲁塞尔举行的欧元集团会议上讨论欧洲央行的人事变动。德科斯和克诺特不会参加闭门会议，但各国部长将支持本国同胞的候选资格。外交官预计，欧盟领导人将在都柏林举行的非正式峰会上达成进一步协议，而提交接替施纳贝尔候选人的截止日期为11月27日。

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