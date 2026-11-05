Иранские военные заявили о повреждении как минимум пяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе. По их сообщениям, в нескольких инцидентах загорелись пять судов и буксир, который приблизился к одному из танкеров для тушения пожара. Об этом сообщает Al Jazeera.

Заявления иранских военных

Корпус стражей исламской революции заявил, что крупный танкер, пытавшийся пройти южнее Ормузского пролива, остановился после пожара, вызванного столкновением с миной. По версии КСИР, еще один супертанкер остановился из-за масштабного пожара при выходе из восточной части пролива. Причину этого пожара в заявлении не уточнили.

Буксир, подошедший к супертанкеру для тушения огня, также загорелся, заявили в КСИР. Позднее иранская армия через государственное агентство IRNA сообщила еще о трех инцидентах: один танкер утром и два судна около полудня, по ее утверждению, столкнулись с морскими минами в водах к востоку от Ормузского пролива и загорелись.

Инцидент у Катара

Отдельно британское агентство United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) сообщило, что танкер был поражен двумя снарядами у побережья Катара. По его данным, это произошло 4 ноября в 23:20 по Гринвичу примерно в 50 морских милях, или 93 километрах, к северу от Мадинат-аш-Шамаля.

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UKMTO не назвало судно и государство его флага. Никто сразу не взял на себя ответственность за атаку.

В конце октября танкер для перевозки сжиженного природного газа Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, также был поражен неопознанными объектами во время плавания в заливе. Компания сообщила, что члены экипажа не пострадали, воздействия на окружающую среду не было, а судно оставалось безопасным и пригодным к эксплуатации.

По данным Al Jazeera, с начала войны против Ирана в конце февраля Тегеран существенно ограничил движение через Ормузский пролив, через который обычно перевозятся объемы нефти, составляющие около пятой части ее мирового потребления.

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