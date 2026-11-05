伊朗称五艘油轮在霍尔木兹海峡受损——半岛电视台

伊朗军方表示，至少五艘油轮在霍尔木兹海峡受损。据其通报，在数起事件中，五艘船只和一艘为扑灭其中一艘油轮火灾而靠近的拖船起火。半岛电视台报道。

伊朗军方的声明

伊斯兰革命卫队表示，一艘试图从霍尔木兹海峡以南通过的大型油轮，在因撞上水雷引发火灾后停驶。伊斯兰革命卫队称，另一艘超级油轮在驶离海峡东部时因大火而停驶。声明未说明这场火灾的原因。

伊斯兰革命卫队表示，一艘靠近超级油轮灭火的拖船也起火。随后，伊朗军方通过国家通讯社IRNA通报了另外三起事件：据其称，一艘油轮在上午、两艘船只在中午前后，于霍尔木兹海峡以东水域撞上水雷并起火。

卡塔尔附近事件

此外，英国机构United Kingdom Maritime Trade Operations（UKMTO）报告称，一艘油轮在卡塔尔海岸附近遭两枚炮弹击中。根据其数据，事件发生于11月4日格林尼治时间23时20分，地点在马迪纳特阿什沙迈勒以北约50海里，即93公里处。

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UKMTO未公布该船名称及其悬挂旗帜的国家。没有人立即宣称对这次袭击负责。

10月底，属于卡塔尔公司Nakilat的液化天然气运输船Al Mayeda在海湾航行期间也遭不明物体击中。该公司表示，船员未受伤，未对环境造成影响，船只仍然安全并适于运营。

据半岛电视台报道，自2月底针对伊朗的战争开始以来，德黑兰大幅限制了通过霍尔木兹海峡的航行。通常，经由该海峡运输的石油量约占全球石油消费量的五分之一。

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