Irańskie siły zbrojne poinformowały o uszkodzeniu co najmniej pięciu tankowców naftowych w Cieśninie Ormuz. Według ich doniesień w kilku incydentach zapaliło się pięć statków oraz holownik, który zbliżył się do jednego z tankowców, aby ugasić pożar. Informuje o tym Al Jazeera.

Oświadczenia irańskich wojskowych

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że duży tankowiec, który próbował przepłynąć na południe od Cieśniny Ormuz, zatrzymał się po pożarze wywołanym zderzeniem z miną. Według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej inny supertankowiec zatrzymał się z powodu rozległego pożaru podczas opuszczania wschodniej części cieśniny. W oświadczeniu nie sprecyzowano przyczyny tego pożaru.

Holownik, który zbliżył się do supertankowca, aby ugasić ogień, również się zapalił, oświadczył Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Później irańska armia za pośrednictwem państwowej agencji IRNA poinformowała o kolejnych trzech incydentach: jeden tankowiec rano i dwa statki około południa, jak twierdziła, uderzyły w miny morskie na wodach na wschód od Cieśniny Ormuz i zapaliły się.

Incydent w pobliżu Kataru

Osobno brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) poinformowała, że tankowiec został trafiony dwoma pociskami u wybrzeży Kataru. Według jej danych doszło do tego 4 listopada o godz. 23:20 czasu GMT, około 50 mil morskich, czyli 93 kilometry, na północ od Madinat asz-Szamal.

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UKMTO nie podała nazwy statku ani państwa jego bandery. Nikt nie przyznał się od razu do odpowiedzialności za atak.

Pod koniec października tankowiec do przewozu skroplonego gazu ziemnego Al Mayeda, należący do katarskiej firmy Nakilat, również został trafiony niezidentyfikowanymi obiektami podczas żeglugi w Zatoce. Firma poinformowała, że członkowie załogi nie odnieśli obrażeń, nie doszło do wpływu na środowisko, a statek pozostał bezpieczny i zdatny do eksploatacji.

Według Al Jazeery od początku wojny przeciwko Iranowi pod koniec lutego Teheran znacząco ograniczył ruch przez Cieśninę Ormuz, którą zwykle transportowane są ilości ropy stanowiące około jedną piątą jej światowego zużycia.

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