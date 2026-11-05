В Англии в 2024 году более 373 тысяч человек получили диагноз «рак» — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. В среднем NHS England диагностировала рак у 1021 человека ежедневно, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 972 в день, сообщает The Guardian.

Виды рака и ранняя диагностика

Рак предстательной железы, молочной железы, лёгких и кишечника составил половину всех новых диагнозов. Доля новых случаев рака, выявленных на I или II стадии, выросла с 55,8% в 2023 году до 56,7% в 2024 году.

Национальный клинический директор NHS по онкологии Питер Джонсон заявил, что эти данные свидетельствуют о движении системы здравоохранения в правильном направлении. По его словам, команды NHS приближают обследования и проверки к людям, которые в них нуждаются, и стремятся обеспечить как можно более раннее выявление и лечение рака.

Сроки диагностики и лечения

В то же время эксперты предупредили, что NHS не выполняет целевые показатели по срокам диагностики и началу лечения. В августе 78,6% пациентов, срочно направленных с подозрением на рак, получили диагноз или исключение рака в течение 28 дней. Целевой показатель составляет 80%.

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Разрыв ещё больше в сроках начала терапии: лечение в течение 62 дней после срочного направления или повышения срочности направления консультантом начали 71,9% пациентов при целевом уровне 85%.

Директор по вопросам политики Cancer Research UK Иан Уокер отметил, что слишком многим людям рак по-прежнему диагностируют на поздних стадиях. Вице-президент Королевского колледжа врачей Хилари Уильямс связала рост числа диагнозов, в частности, со старением населения и ожирением как важным фактором риска. Она также подчеркнула необходимость расширять целевой скрининг рака лёгких.

Представитель Macmillan Cancer Support Стивен Макинтош добавил, что статистика также скрывает устойчивое неравенство в сфере здравоохранения: место проживания и социальные обстоятельства могут влиять на вероятность заболеть, скорость установления диагноза и шансы на выживание.

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