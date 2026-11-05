W Anglii w 2024 roku u ponad 373 tysięcy osób zdiagnozowano raka — jest to najwyższy wynik w historii obserwacji. Średnio NHS England diagnozowała raka u 1021 osób dziennie, podczas gdy w 2023 roku wskaźnik ten wynosił 972 dziennie, informuje The Guardian.

Rodzaje raka i wczesna diagnostyka

Rak prostaty, piersi, płuc i jelita stanowił połowę wszystkich nowych diagnoz. Odsetek nowych przypadków raka wykrytych w I lub II stadium wzrósł z 55,8% w 2023 roku do 56,7% w 2024 roku.

Krajowy dyrektor kliniczny NHS ds. onkologii Peter Johnson stwierdził, że dane te wskazują, iż system ochrony zdrowia zmierza we właściwym kierunku. Jak powiedział, zespoły NHS przybliżają badania i kontrole osobom, które ich potrzebują, oraz dążą do zapewnienia możliwie jak najwcześniejszego wykrywania i leczenia raka.

Terminy diagnostyki i leczenia

Jednocześnie eksperci ostrzegli, że NHS nie realizuje celów dotyczących terminów diagnostyki i rozpoczęcia leczenia. W sierpniu 78,6% pacjentów pilnie skierowanych z podejrzeniem raka otrzymało diagnozę lub wykluczono u nich raka w ciągu 28 dni. Cel wynosi 80%.

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Różnica jest jeszcze większa w przypadku terminów rozpoczęcia terapii: leczenie w ciągu 62 dni od pilnego skierowania lub podniesienia pilności skierowania przez konsultanta rozpoczęło 71,9% pacjentów, wobec docelowego poziomu 85%.

Dyrektor ds. polityki w Cancer Research UK Ian Walker zauważył, że zbyt wielu osobom nadal diagnozuje się raka w późnych stadiach. Wiceprezeska Królewskiego Kolegium Lekarzy Hilary Williams powiązała wzrost liczby diagnoz, między innymi, ze starzeniem się społeczeństwa i otyłością jako ważnym czynnikiem ryzyka. Podkreśliła również potrzebę rozszerzenia ukierunkowanych badań przesiewowych w kierunku raka płuc.

Przedstawiciel Macmillan Cancer Support Steven McIntosh dodał, że statystyki ukrywają również utrzymujące się nierówności w ochronie zdrowia: miejsce zamieszkania i sytuacja społeczna mogą wpływać na prawdopodobieństwo zachorowania, szybkość postawienia diagnozy i szanse na przeżycie.

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