英格兰逾37.3万人被诊断患癌症——《卫报》

2024年，英格兰有超过37.3万人被诊断患有癌症，这是有记录以来的最高数字。英格兰国民保健署平均每天为1021人诊断出癌症，而2023年这一数字为每天972人，据《卫报》报道。

癌症类型与早期诊断

前列腺癌、乳腺癌、肺癌和肠癌占所有新增诊断的一半。新发癌症病例中在I期或II期发现的比例，从2023年的55.8%上升至2024年的56.7%。

英国国民保健署国家癌症临床主任彼得·约翰逊表示，这些数据表明医疗系统正朝着正确方向发展。他说，英国国民保健署的团队正在将检查和筛查带到有需要的人身边，并力求尽早发现和治疗癌症。

诊断和治疗时限

与此同时，专家警告称，英国国民保健署未能达到有关诊断和开始治疗时限的目标。8月，因疑似癌症被紧急转诊的患者中，有78.6%在28天内获得诊断或排除癌症。目标为80%。

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治疗开始时限的差距更大：在紧急转诊或由顾问医生提高转诊紧急程度后62天内开始治疗的患者占71.9%，而目标水平为85%。

英国癌症研究中心政策主管伊恩·沃克指出，仍有太多人在癌症晚期才被诊断出来。皇家内科医师学会副主席希拉里·威廉姆斯将诊断数量的增加，尤其归因于人口老龄化以及作为重要风险因素的肥胖。她还强调，有必要扩大有针对性的肺癌筛查。

麦克米伦癌症支持机构代表史蒂文·麦金托什补充说，统计数据还掩盖了持续存在的医疗健康不平等：居住地和社会处境可能影响患病概率、确诊速度以及生存机会。

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