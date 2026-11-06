Високий суд Пешавара визнав незаконним акциз на вручну очищений тютюн — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані постановив, що федеральний акцизний збір не можна стягувати із зеленого тютюнового листя та тютюну, вручну очищеного від стебел, якщо продукцію не переробили на підприємстві з обмолоту тютюнового листя (GLT). Про це повідомляє Dawn.

Колегія суддів Саїда Аршада Алі та Мохаммада Фахіма Валі розглянула 14 позовів виробників тютюну, тютюнових компаній і підприємств GLT. Позивачі оскаржували нарахування акцизу на вручну очищений тютюн, опечатування складів, а також конфіскацію тютюну й обладнання.

Рішення суду

У 29-сторінковому рішенні суд зобов’язав органи влади негайно повернути вилучені тютюн, транспорт, обладнання та документи, а також розпечатати приміщення і техніку. Суд також скасував повідомлення та рішення щодо стягнення акцизу із зеленого, вручну очищеного або очищеного від стебел тютюну, який не пройшов переробку на GLT-підприємстві.

Водночас органи влади можуть утримувати конкретно визначені товари до 15 днів, якщо вважають, що їх переробили на GLT-підприємстві. За цей час компетентний орган має провести слухання за участю зацікавленої сторони й ухвалити вмотивоване рішення із зазначенням кількості, опису товару та підстав для висновків.

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Партії тютюну

Суд наказав повернути компанії Pak Hills Tobacco Company 3 375 кг вручну очищеного тютюну та транспортний засіб, скасувавши вимогу щодо сплати акцизу. Питання можливого податку з продажу на цю партію мають вирішити відповідно до закону.

Також суд скасував виставлену Royal Tobacco Company вимогу про сплату 123,992 млн пакистанських рупій акцизу. Її склади мають розпечатати, а 628 145 кг вручну очищеного тютюну та 130 000 кг зеленого тютюнового листя — повернути.

Суд дійшов висновку, що ручне очищення тютюну від стебел, навіть із використанням інструментів чи техніки, саме по собі не є виробничим процесом, який дає підстави для стягнення федерального акцизу. На думку колегії, акциз прив’язаний до перетворення зеленого тютюнового листя на необроблений тютюн унаслідок переробки на GLT-підприємстві.

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