Высокий суд Пешавара в Пакистане постановил, что федеральный акцизный сбор нельзя взимать с зеленых табачных листьев и табака, вручную очищенного от стеблей, если продукция не была переработана на предприятии по обмолоту табачного листа (GLT). Об этом сообщает Dawn.

Коллегия судей Саида Аршада Али и Мохаммада Фахима Вали рассмотрела 14 исков производителей табака, табачных компаний и предприятий GLT. Истцы оспаривали начисление акциза на вручную очищенный табак, опечатывание складов, а также конфискацию табака и оборудования.

Решение суда

В 29-страничном решении суд обязал власти немедленно вернуть изъятые табак, транспорт, оборудование и документы, а также распечатать помещения и технику. Суд также отменил уведомления и решения о взыскании акциза с зеленого, вручную очищенного или очищенного от стеблей табака, который не прошел переработку на предприятии GLT.

В то же время власти могут удерживать конкретно определенные товары до 15 дней, если считают, что они были переработаны на предприятии GLT. За это время компетентный орган должен провести слушание с участием заинтересованной стороны и принять мотивированное решение с указанием количества, описания товара и оснований для выводов.

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Партии табака

Суд приказал вернуть компании Pak Hills Tobacco Company 3 375 кг вручную очищенного табака и транспортное средство, отменив требование об уплате акциза. Вопрос возможного налога с продаж на эту партию должен быть решен в соответствии с законом.

Также суд отменил выставленное Royal Tobacco Company требование об уплате 123,992 млн пакистанских рупий акциза. Ее склады должны быть распечатаны, а 628 145 кг вручную очищенного табака и 130 000 кг зеленых табачных листьев — возвращены.

Суд пришел к выводу, что ручное очищение табака от стеблей, даже с использованием инструментов или техники, само по себе не является производственным процессом, который дает основания для взимания федерального акциза. По мнению коллегии, акциз связан с преобразованием зеленых табачных листьев в необработанный табак в результате переработки на предприятии GLT.

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