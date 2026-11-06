巴基斯坦白沙瓦高等法院裁定，若绿色烟叶及手工去梗烟草未在烟叶打叶（GLT）企业加工，则不得对其征收联邦消费税。Dawn报道。

由赛义德·阿尔沙德·阿里和穆罕默德·法希姆·瓦利组成的合议庭审理了烟草种植者、烟草公司和GLT企业提起的14起诉讼。原告对手工去梗烟草被征收消费税、仓库被查封以及烟草和设备被没收提出质疑。

法院裁决

在这份29页的裁决中，法院责令当局立即归还被扣押的烟草、车辆、设备和文件，并解除对场所和机械的查封。法院还撤销了对未经GLT企业加工的绿色、手工去梗或去梗烟草征收消费税的通知和决定。

同时，如果当局认为特定货物已在GLT企业加工，可将其扣留最多15天。在此期间，主管机关必须举行有利害关系方参加的听证会，并作出有理由的决定，说明货物数量、描述以及作出结论的依据。

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烟草批次

法院命令向Pak Hills Tobacco Company返还3,375公斤手工去梗烟草和一辆车辆，并撤销缴纳消费税的要求。该批货物可能涉及的销售税问题应依法解决。

法院还撤销了向Royal Tobacco Company开出的1.23992亿巴基斯坦卢比消费税缴纳要求。其仓库应予解封，并返还628,145公斤手工去梗烟草和130,000公斤绿色烟叶。

法院认定，对烟草进行手工去梗，即使使用工具或机械，本身并不构成可作为征收联邦消费税依据的生产过程。合议庭认为，消费税与绿色烟叶经GLT企业加工转化为未加工烟草有关。

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