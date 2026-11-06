Wysoki Sąd w Peszawarze w Pakistanie orzekł, że federalna akcyza nie może być pobierana od zielonych liści tytoniu i tytoniu ręcznie oczyszczonego z łodyg, jeśli produkty nie zostały przetworzone w zakładzie omłotu zielonych liści tytoniu (GLT). Informuje o tym Dawn.

Skład sędziowski w osobach Syeda Arshada Alego i Mohammada Faheema Waliego rozpatrzył 14 pozwów producentów tytoniu, firm tytoniowych i przedsiębiorstw GLT. Powodowie kwestionowali naliczenie akcyzy od ręcznie odżyłowanego tytoniu, zapieczętowanie magazynów oraz konfiskatę tytoniu i sprzętu.

Orzeczenie sądu

W 29-stronicowym orzeczeniu sąd zobowiązał władze do natychmiastowego zwrotu zajętych tytoniu, pojazdów, sprzętu i dokumentów, a także do odpieczętowania pomieszczeń i maszyn. Sąd uchylił również zawiadomienia i decyzje dotyczące poboru akcyzy od zielonego, ręcznie odżyłowanego lub odżyłowanego tytoniu, który nie przeszedł przetwarzania w przedsiębiorstwie GLT.

Jednocześnie władze mogą zatrzymać konkretnie określone towary na okres do 15 dni, jeśli uważają, że zostały one przetworzone w przedsiębiorstwie GLT. W tym czasie właściwy organ musi przeprowadzić rozprawę z udziałem zainteresowanej strony i wydać uzasadnioną decyzję, wskazującą ilość, opis towaru oraz podstawy ustaleń.

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Partie tytoniu

Sąd nakazał zwrócić spółce Pak Hills Tobacco Company 3 375 kg ręcznie odżyłowanego tytoniu oraz pojazd, uchylając żądanie zapłaty akcyzy. Kwestia ewentualnego podatku od sprzedaży od tej partii ma zostać rozstrzygnięta zgodnie z prawem.

Sąd uchylił także żądanie zapłaty 123,992 mln rupii pakistańskich akcyzy wystawione spółce Royal Tobacco Company. Jej magazyny mają zostać odpieczętowane, a 628 145 kg ręcznie odżyłowanego tytoniu oraz 130 000 kg zielonych liści tytoniu — zwrócone.

Sąd uznał, że ręczne oczyszczanie tytoniu z łodyg, nawet z użyciem narzędzi lub maszyn, samo w sobie nie jest procesem produkcyjnym stanowiącym podstawę do poboru federalnej akcyzy. Zdaniem składu orzekającego akcyza jest związana z przekształceniem zielonych liści tytoniu w nieprzetworzony tytoń w wyniku przetwarzania w przedsiębiorstwie GLT.

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