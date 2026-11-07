W Dubaju w ZEA firma Lootah Robotics otworzyła pierwszy w kraju wyspecjalizowany showroom robotów humanoidalnych. Podczas otwarcia obiektu w pobliżu Dubai International Financial Centre pięć robotów humanoidalnych prowadziło prezentacje, tańczyło i grało z dziećmi w piłkę nożną. Według The National w wydarzeniu uczestniczyły dziesiątki gości, a transmisję z otwarcia obejrzało ponad 4 tysiące osób z różnych krajów.

Plany Dubaju dotyczące robotyzacji

Założyciel Lootah Robotics, Yousif Al Lootah, powiązał otwarcie z planem Dubaju zakładającym wdrożenie 200 tysięcy robotów do 2032 roku. Program robotyki i automatyzacji Dubaju rozpoczęto w 2022 roku. Zakłada on również zwiększenie wkładu robotyki w PKB emiratu do 9% oraz wejście Dubaju do światowej czołowej dziesiątki ośrodków robotyki i automatyzacji.

Al Lootah oświadczył, że roboty nie powinny zastępować pracowników, lecz uzupełniać ich pracę. W dniu otwarcia w showroomie znajdowało się 28 robotów. Jak powiedział, następnego dnia oczekiwano kolejnych trzech urządzeń, a w następnym tygodniu kolejnych 16.

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Sprzedaż, wynajem i wsparcie techniczne

Firma oferuje nie tylko roboty humanoidalne, lecz także modele do sprzątania, świadczenia usług i inspekcji. W jej asortymencie znajdują się również roboty do systemów bezpieczeństwa pożarowego, przeznaczone dla firm budowlanych oraz naftowo-gazowych. Nad showroomem znajdują się biura i magazyn z dodatkowymi urządzeniami.

Lootah Robotics planuje sprzedawać roboty indywidualnym klientom oraz wynajmować je. Cena zakupu wynosi od 50 tysięcy do 3 milionów dirhamów, a koszt wynajmu — od kwoty niższej niż 5 tysięcy dirhamów do setek tysięcy dirhamów. Firma sprzedawała roboty humanoidalne prywatnym nabywcom już przed otwarciem showroomu i oferuje programowanie, obsługę oraz konserwację sprzętu.

Wzrost rynku

Według International Data Corporation w pierwszej połowie 2026 roku globalne dostawy robotów humanoidalnych wzrosły o 432% rok do roku, do niemal 25 tysięcy sztuk. Przychody z ich sprzedaży przekroczyły 740 milionów dolarów.

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