Румунія повертає в мережу перший реактор АЕС Чернаводе — Balkan Insight

Румунія 5 листопада почала підключати до національної енергомережі перший енергоблок АЕС «Чернаводе», який не працював із кінця липня через низький рівень води в Дунаї. Як повідомляє Balkan Insight, підвищення рівня річки дало змогу відновити безпечну експлуатацію реактора.

Державний оператор Nuclearelectrica очікує, що енергоблок №1 вийде на повну потужність до 7 листопада. Генеральний директор компанії Міхай Джоара заявив, що відновлення його роботи є важливим кроком для енергетичної безпеки країни та стабільності національної енергосистеми.

Зупинка через низький рівень Дунаю

Перший енергоблок зупинили 28 липня, а другий — 13 серпня. Причиною стали винятково низькі рівні води в Дунаї, які поставили під загрозу постачання води для охолодження реакторів.

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Два енергоблоки АЕС «Чернаводе» зазвичай забезпечують приблизно п’яту частину потреб Румунії в електроенергії. Їхня тривала зупинка скоротила внутрішнє виробництво електрики та посилила залежність країни від вугільних електростанцій, гідроенергетики й імпорту.

Другий енергоблок досі не працює

Енергоблок №2 залишається зупиненим. Його повторне підключення залежатиме від стійкішого відновлення рівня води в Дунаї.

Уряд Румунії продовжив на листопад режим готовності у сфері енергетичної безпеки через попередження про можливу нестачу резервів електроенергії в періоди пікового попиту. Влада виключила обмеження споживання, однак попередила, що рахунки за електроенергію можуть зрости через потребу частково покривати внутрішній попит імпортом.

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