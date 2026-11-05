高尔夫球手罗里·麦克罗伊在 Yas Links 球场举行的阿布扎比锦标赛首轮中被罚两杆。正如BBC Sport报道，违规行为在该轮结束后被发现：经确认，这名运动员改善了球的位置。

第12洞的事件

事件发生在四杆洞第12洞。麦克罗伊在切杆前用球杆压低了位于长草区的球后方草地。他在该洞的成绩从六杆改为八杆——四柏忌。这是他本轮唯一高于标准杆的击球。

这名北爱尔兰高尔夫球手起初的成绩为68杆，即低于标准杆四杆。受罚后，他签署的记分卡成绩为70杆——低于标准杆两杆。麦克罗伊落后赛事领先者弗朗切斯科·拉波尔塔八杆。

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麦克罗伊的回应

麦克罗伊表示，他无意违反规则，只是试图评估球的位置；该球位于一个沙质凹坑的下部。他说，在观看视频后，这一情况看起来很不幸，因此他同意接受处罚并继续参加赛事。

首轮过后，麦克罗伊与迪拜竞赛积分榜领头人欧亨尼奥·查卡拉并列，两人的成绩均为低于标准杆两杆。美国选手帕特里克·里德在该积分榜上排名第二，比麦克罗伊高一位，他以74杆开局。麦克罗伊若赢得个人第八个迪拜竞赛冠军，便可追平纪录。

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