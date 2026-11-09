戈森斯和卡里乌斯在沙尔克比赛中受伤——《明镜周刊》

在德国辛斯海姆，沙尔克04球员罗宾·戈森斯和洛里斯·卡里乌斯在对阵霍芬海姆的德甲比赛中受伤，客队以1比2告负。据《明镜周刊》报道，俱乐部担心戈森斯会因膝伤长期缺阵。

下半场开始不久发生碰撞

第51分钟，后卫戈森斯在门前救险时与本方门将卡里乌斯相撞。戈森斯意外用球鞋鞋钉踢中门将的鼻子，自己也伤到了膝盖。这名后卫在两名队友的搀扶下离场。

卡里乌斯在事件发生后看起来十分震惊，脸部也有一道伤口。沙尔克主教练米龙·穆斯利奇表示，戈森斯的情况看起来很严重，球队担心他遭遇严重的膝伤。两名球员都将在盖尔森基兴接受检查。

戈森斯不久前才回归球队。两周前在对阵科隆的比赛中，他与队友苏菲安·埃尔-法乌兹头部相撞。在辛斯海姆的比赛中，埃尔-法乌兹戴着面具出场，而戈森斯则佩戴黑色绷带。

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失利与不胜纪录

霍芬海姆在第10分钟利用卡里乌斯的失误首开纪录：门将将球传给菲斯尼克·阿斯拉尼，后者将球送入球门。第26分钟，蒂姆·伦珀勒将主队的领先优势扩大一倍。

中场休息后，沙尔克创造了几次机会：阿迪尔·奥希什击中横梁，而儒尼奥尔·迪纳·埃宾贝错失良机。儒尼奥尔·阿达穆在第81分钟扳回一球，终结了沙尔克500分钟的进球荒，但客队未能扳平比分。

这是沙尔克连续第六场未能取胜。球队以积分榜倒数第二的位置进入国际比赛日间歇期，而霍芬海姆升至第九位。

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