В Зинсхайме, Германия, футболисты «Шальке 04» Робин Госенс и Лорис Кариус получили травмы в матче Бундеслиги против «Хоффенхайма», который завершился поражением гостей со счётом 1:2. Как сообщает Der Spiegel, клуб опасается длительного отсутствия Госенса из-за травмы колена.

Столкновение в начале второго тайма

На 51-й минуте защитник Госенс столкнулся со своим вратарём Кариусом во время спасения у ворот. Госенс случайно попал шипами бутс в нос голкипера, а сам травмировал колено. Защитник покинул поле при поддержке двух партнёров по команде.

Кариус после эпизода выглядел ошеломлённым и получил рассечение лица. Главный тренер «Шальке» Мирон Муслич заявил, что ситуация с Госенсом выглядит серьёзно и команда опасается тяжёлой травмы колена. Оба игрока должны пройти обследование в Гельзенкирхене.

Госенс лишь недавно вернулся в команду. Две недели назад в матче против «Кёльна» он столкнулся головами с партнёром Суфьяном Эль-Фауи. В поединке в Зинсхайме Эль-Фауи играл в маске, а Госенс — с чёрной повязкой.

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Поражение и серия без побед

«Хоффенхайм» открыл счёт на 10-й минуте после ошибки Кариуса: вратарь отдал мяч Фиснику Асллани, который отправил его в ворота. На 26-й минуте Тим Лемперле удвоил преимущество хозяев.

После перерыва «Шальке» создал несколько моментов: Адиль Аушиш попал в перекладину, а Жуниор Дина Эбимбе не реализовал возможность. Жуниор Адаму на 81-й минуте сократил отставание, забив после 500 безголевых минут «Шальке», однако гости не смогли сравнять счёт.

Для «Шальке» это был шестой матч подряд без побед. Команда ушла на международную паузу на предпоследнем месте в таблице, тогда как «Хоффенхайм» поднялся на девятую позицию.

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