Гольфист Рори Макилрой получил штраф в два удара во время первого раунда Abu Dhabi Championship на поле Yas Links. Как сообщает BBC Sport, нарушение выявили после завершения раунда: было установлено, что спортсмен улучшил положение мяча.

Эпизод на 12-й лунке

Инцидент произошёл на 12-й лунке пар-4. Макилрой перед чип-ударом прижал клюшкой траву позади мяча, который лежал в рафе. Его результат на этой лунке изменили с шести до восьми ударов — квадрупл-боги. Это были его единственные удары выше пара в раунде.

Изначально североирландский гольфист показал результат 68 ударов, или четыре удара ниже пара. После штрафа он подписал карточку с результатом 70 ударов — два удара ниже пара. Макилроя от лидера турнира Франческо Лапорты отделяют восемь ударов.

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Реакция Макилроя

Макилрой заявил, что не намеревался нарушать правила и пытался оценить положение мяча, который лежал в нижней части песчаного углубления. По его словам, после просмотра видео эпизод выглядел неудачно, поэтому он согласился принять штраф и продолжить турнир.

После первого раунда Макилрой делит позицию с лидером зачёта Race to Dubai Эухенио Чакаррой — у обоих результат два удара ниже пара. Американец Патрик Рид, занимающий второе место в этом зачёте и опережающий Макилроя на одну позицию, начал с результатом 74 удара. Макилрой может сравняться с рекордом, завоевав свой восьмой титул Race to Dubai.

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