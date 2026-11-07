В Парагвае прокуратура предъявила бывшему президенту Сантьяго Пенье обвинения в злоупотреблении доверием и управлении в личных интересах. Прокуроры также обратились в суд с ходатайством о содержании Пеньи под стражей до судебного разбирательства, сообщает CBC World.

Обвинения после импичмента

Обвинения были предъявлены на следующий день после импичмента Пеньи на фоне краха цифрового кредитора Ueno. По версии прокуратуры, экс-президент использовал свою должность, чтобы влиять на решения государственных органов и госпредприятий о хранении значительных объемов государственных средств на депозитах Ueno, несмотря на финансовые связи с кредитором.

Прокуроры считают, что эти связи создавали конфликт интересов, поскольку Пенья якобы поощрял, облегчал или влиял на решения, выгодные Ueno. До марта 2025 года он был акционером холдинговой компании кредитора. Пенья отрицал какие-либо нарушения и заявлял, что проблемы банка являются вопросом регуляторного надзора.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дело бывшего главы центробанка

Прокуратура также предъявила обвинения бывшему главе центрального банка Карлосу Карвальо. Ему вменяют злоупотребление доверием, подделку официальных документов и управление в личных интересах; для него также запрашивают меру пресечения в виде содержания под стражей. Карвальо покинул пост главы центробанка ранее на этой неделе, а до 2023 года возглавлял Ueno.

После отстранения Пеньи президентом стал вице-президент Педро Альяна, который должен завершить срок до августа 2028 года. По данным прокуратуры, каждое из двух обвинений против Пеньи может предусматривать до 10 лет лишения свободы. Центральный банк сообщил, что в рамках государственной системы гарантирования депозитов почти 1,2 млн вкладчиков получили выплаты на сумму, эквивалентную 160 млн долларов США.

Читай нас в