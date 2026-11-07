在巴拉圭，检方以滥用信任和为个人利益进行管理为由起诉前总统圣地亚哥·佩尼亚。检方还请求法院在审判前羁押佩尼亚，CBC World报道。

弹劾后的指控

在数字贷款机构Ueno倒闭的背景下，对佩尼亚的指控于其遭弹劾次日提出。检方称，尽管与该贷款机构存在财务关联，这名前总统仍利用职务影响国家机构和国有企业的决定，使大量公共资金继续以存款形式存放在Ueno。

检方认为，这些关联构成利益冲突，因为佩尼亚据称鼓励、促成或影响了有利于Ueno的决定。截至2025年3月，他是该贷款机构控股公司的股东。佩尼亚否认存在任何不当行为，并表示该银行的问题属于监管监督事项。

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前央行行长案件

检方还起诉了前中央银行行长卡洛斯·卡瓦略。他被指控滥用信任、伪造官方文件以及为个人利益进行管理；检方也请求对他采取羁押这一预防措施。卡瓦略于本周早些时候离任中央银行行长，并在2023年前担任Ueno负责人。

佩尼亚被罢免后，副总统佩德罗·阿利亚纳出任总统，其任期将持续至2028年8月。检方表示，针对佩尼亚的两项指控中的每一项均可能面临最高10年监禁。中央银行表示，根据国家存款保障体系，近120万名储户已获得总额相当于1.6亿美元的赔付。

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