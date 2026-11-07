W Paragwaju prokuratura postawiła byłemu prezydentowi Santiago Peñi zarzuty nadużycia zaufania i zarządzania w interesie osobistym. Prokuratorzy zwrócili się również do sądu o tymczasowe aresztowanie Peñi do czasu procesu, informuje CBC World.

Zarzuty po impeachmencie

Zarzuty postawiono dzień po impeachmencie Peñi w związku z upadkiem cyfrowego kredytodawcy Ueno. Według prokuratury były prezydent wykorzystywał swoje stanowisko, aby wpływać na decyzje organów państwowych i przedsiębiorstw państwowych dotyczące utrzymywania znacznych kwot środków publicznych na depozytach Ueno, mimo swoich powiązań finansowych z kredytodawcą.

Prokuratorzy uważają, że te powiązania stwarzały konflikt interesów, ponieważ Peña miał rzekomo zachęcać do decyzji korzystnych dla Ueno, ułatwiać je lub na nie wpływać. Do marca 2025 roku był akcjonariuszem spółki holdingowej kredytodawcy. Peña zaprzeczał wszelkim nieprawidłowościom i twierdził, że problemy banku są kwestią nadzoru regulacyjnego.

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Sprawa byłego szefa banku centralnego

Prokuratura postawiła również zarzuty byłemu szefowi banku centralnego Carlosowi Carvalho. Zarzuca mu się nadużycie zaufania, fałszowanie dokumentów urzędowych i zarządzanie w interesie osobistym; wobec niego również wnioskowano o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Carvalho opuścił stanowisko szefa banku centralnego wcześniej w tym tygodniu, a do 2023 roku kierował Ueno.

Po odsunięciu Peñi prezydentem został wiceprezydent Pedro Alliana, który ma dokończyć kadencję do sierpnia 2028 roku. Według prokuratury każde z dwóch oskarżeń wobec Peñi może skutkować karą do 10 lat więzienia. Bank centralny podał, że w ramach państwowego systemu gwarantowania depozytów niemal 1,2 mln deponentów otrzymało wypłaty o równowartości 160 mln dolarów USA.

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