Прокуратура Парагваю просить взяти експрезидента Пенью під варту — CBC World

У Парагваї прокуратура висунула колишньому президентові Сантьяго Пеньї обвинувачення у зловживанні довірою та управлінні в особистих інтересах. Прокурори також звернулися до суду з клопотанням про тримання Пеньї під вартою до судового розгляду, повідомляє CBC World.

Обвинувачення після імпічменту

Обвинувачення висунули наступного дня після імпічменту Пеньї на тлі краху цифрового кредитора Ueno. За версією прокуратури, експрезидент використовував свою посаду, щоб впливати на рішення державних органів і держпідприємств щодо збереження значних обсягів державних коштів на депозитах Ueno, попри фінансові зв’язки з кредитором.

Прокурори вважають, що ці зв’язки створювали конфлікт інтересів, оскільки Пенья нібито заохочував, полегшував або впливав на рішення, вигідні Ueno. До березня 2025 року він був акціонером холдингової компанії кредитора. Пенья заперечував будь-які порушення та заявляв, що проблеми банку є питанням регуляторного контролю.

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Справа колишнього голови центробанку

Прокуратура також висунула обвинувачення колишньому голові центрального банку Карлосу Карвальйо. Йому закидають зловживання довірою, підроблення офіційних документів і управління в особистих інтересах; для нього також просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Карвальйо залишив посаду голови центробанку раніше цього тижня, а до 2023 року очолював Ueno.

Після усунення Пеньї президентом став віцепрезидент Педро Алліана, який має завершити термін до серпня 2028 року. За даними прокуратури, кожне з двох обвинувачень проти Пеньї може передбачати до 10 років ув’язнення. Центральний банк повідомив, що за державною системою гарантування депозитів майже 1,2 млн вкладників отримали виплати на суму, еквівалентну 160 млн доларів США.

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