Golfista Rory McIlroy otrzymał karę dwóch uderzeń podczas pierwszej rundy Abu Dhabi Championship na polu Yas Links. Jak informuje BBC Sport, naruszenie wykryto po zakończeniu rundy: ustalono, że zawodnik poprawił położenie piłki.

Incydent na 12. dołku

Do incydentu doszło na 12. dołku par 4. McIlroy przed uderzeniem chipowym przycisnął kijem trawę za piłką, która leżała w roughie. Jego wynik na tym dołku zmieniono z sześciu na osiem uderzeń — quadruple bogey. Były to jego jedyne uderzenia powyżej par w rundzie.

Początkowo północnoirlandzki golfista uzyskał wynik 68 uderzeń, czyli cztery poniżej par. Po karze podpisał kartę z wynikiem 70 uderzeń — dwa poniżej par. McIlroya od lidera turnieju Francesco Laporty dzieli osiem uderzeń.

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Reakcja McIlroya

McIlroy oświadczył, że nie miał zamiaru naruszać zasad i próbował ocenić położenie piłki, która leżała w dolnej części piaszczystego zagłębienia. Jak powiedział, po obejrzeniu nagrania wideo sytuacja wyglądała niefortunnie, dlatego zgodził się przyjąć karę i kontynuować udział w turnieju.

Po pierwszej rundzie McIlroy dzieli pozycję z liderem klasyfikacji Race to Dubai Eugenio Chacarrą — obaj mają wynik dwa poniżej par. Amerykanin Patrick Reed, który zajmuje drugie miejsce w tej klasyfikacji i wyprzedza McIlroya o jedną pozycję, rozpoczął z wynikiem 74 uderzeń. McIlroy może wyrównać rekord, zdobywając ósmy tytuł Race to Dubai.

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