W USA Tesla złożyła do Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) odpowiedź na specjalne zapytanie dotyczące zgodności robotaksówki Cybercab z federalnymi standardami bezpieczeństwa i poprosiła o uznanie całego dokumentu za poufną informację handlową. Firma przesłała materiały do wyznaczonego terminu 30 października, informuje Electrek.

W publicznym rejestrze sprawy AQ26002 zamieszczono trzy dokumenty Tesli. Jeden z nich to jednostronicowy list, w którym wskazano, że cały plik jest poufny. Inny dokument dotyczy odpowiedzi na zapytanie NHTSA o to, jak firma ustaliła zgodność Cybercab z każdym mającym zastosowanie standardem: czy wykorzystano testy fizyczne, symulacje czy analizę inżynieryjną. Publicznie dostępny pozostał jedynie 30-stronicowy podręcznik dla służb ratunkowych.

Pytania o pedały, kierownicę i lusterka

NHTSA zażądała od Tesli wyjaśnienia certyfikacji pojazdu, który zazwyczaj nie ma kierownicy, pedałów przyspieszenia i hamulca ani lusterek. W szczególności standard FMVSS 135 przewiduje, że hamulce robocze muszą być uruchamiane nożnym układem sterowania. Regulator interesował się również, czy Tesla mogła certyfikować Cybercab z tymczasowo zamontowanymi elementami sterowania dla kierowcy, a następnie je zdemontować.

Agencja osobno zapytała, w jaki sposób Cybercab może być eksploatowany bez zwolnienia w ramach procedury Part 555. Według publikacji Amazon Zoox otrzymał takie zwolnienie dla swojej robotaksówki bez kierownicy, ograniczone do 2 500 pojazdów rocznie, podczas gdy Tesla samodzielnie certyfikowała Cybercab i zaczęła pobierać opłaty za przejazdy w Austin 3 września.

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Co ujawnia podręcznik dla ratowników

Opublikowany plan współpracy ze służbami ratunkowymi zawiera odrębne informacje techniczne. Wskazano w nim, że wersje Cybercab z kierownicą i pedałami są zazwyczaj pojazdami inżynieryjnymi lub testowymi i działają na drugim poziomie autonomii według klasyfikacji SAE. Dokument opisuje również warunki eksploatacji na drogach publicznych, w tym na autostradach, drogach miejskich i wiejskich, o różnych porach dnia oraz przy umiarkowanym deszczu, mgle lub śniegu.

Zgodnie z podręcznikiem pracownicy służb ratunkowych mogą uzyskać dostęp do ekranu dotykowego pojazdu, aby go przemieścić, po potwierdzeniu tożsamości przez kamerę na środkowym słupku nadwozia. Jednocześnie dokument nie zawiera wyjaśnień dotyczących zgodności z wymogami dla hamulców, lusterek, wskaźników sygnalizacyjnych i procedury certyfikacji.

Wnioski o poufność rozpatruje główny radca prawny NHTSA. Agencja może zgodzić się z żądaniem Tesli lub zażądać opublikowania publicznej wersji materiałów. NHTSA nie stwierdziła dotąd niezgodności Cybercab z którymkolwiek ze standardów. W pierwotnej informacji regulatora była mowa o około 1 000 pojazdów objętych kontrolą.

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