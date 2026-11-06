W Polsce Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Energę Indykpol AZS Olsztyn 3:1 w meczu, który Interia Sport zalicza do Tauron Ligi. Nagrodę dla najcenniejszego zawodnika spotkania otrzymał libero zwycięzców Jakub Popiwczak.

Mecz zakończył się wynikami setów 23:25, 25:20, 25:16, 25:20. Zawiercie przegrało pierwszą partię, ale wygrało kolejne trzy i odniosło zwycięstwo bez tie-breaka.

Wyjaśnienie dotyczące nagrody

30-letni Popiwczak przekazał, że komisarz rozgrywek wyjaśnił mu decyzję o przyznaniu MVP wyróżnieniem „za całokształt zasług”. Siatkarz zaznaczył, że zawodnicy na jego pozycji rzadko otrzymują taką nagrodę, dlatego był wdzięczny za uznanie.

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Według libero zespół spodziewał się trudnego pojedynku. Popiwczak zwrócił uwagę, że rywal niemal nie zmienił się w porównaniu z poprzednim sezonem, gdy był groźnym przeciwnikiem w lidze.

Przebieg sezonu

Popiwczak powiedział również, że Olsztyn, mimo dwóch porażek w pierwszych trzech meczach sezonu, ma mocną zagrywkę. Przyznał, że gra Zawiercia nie zawsze była tak płynna, jak zespół planował, jednak podkreślił znaczenie walki w takich spotkaniach.

Drużyna Michała Winiarskiego rozpoczęła sezon od porażki 0:3 z GKS Katowice. Następnie Zawiercie pokonało ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i PGE Projekt Warszawa 3:1, a Skrę Bełchatów 3:0. Jednocześnie zespół przegrał 0:3 z Bogdanką LUK Lublin w meczu o Superpuchar Polski.

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