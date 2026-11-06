在波兰，阿鲁龙CMC瓦尔塔扎维尔切以3:1击败埃内尔加·因迪克波尔AZS奥尔什丁。这场比赛被Interia Sport归入陶龙联赛。获胜方的自由人雅库布·波皮夫恰克获得了本场最有价值球员奖。

各局比分为23:25、25:20、25:16、25:20。扎维尔切输掉首局，但赢下随后三局，在没有进行决胜局的情况下取得胜利。

奖项说明

30岁的波皮夫恰克表示，赛事专员向他解释，授予MVP的决定是“基于综合功绩”。这名排球运动员指出，司职他这一位置的球员很少获得这样的奖项，因此他对这份认可表示感谢。

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这名自由人表示，球队预计这将是一场艰难的较量。波皮夫恰克注意到，与上赛季相比，对手几乎没有变化，而该队当时是联赛中危险的对手。

赛季进程

波皮夫恰克还表示，尽管奥尔什丁在赛季前三场比赛中遭遇两场失利，但该队发球很强。他承认，扎维尔切的比赛并不总是像球队计划的那样流畅，但强调了在这类比赛中拼搏的重要性。

米哈乌·维尼亚尔斯基执教的球队以0:3负于GKS卡托维兹开启赛季。此后，扎维尔切以3:1击败ZAKSA肯杰任-科兹莱和PGE Projekt Warszawa，并以3:0战胜斯克拉贝乌哈图夫。与此同时，球队在波兰超级杯比赛中以0:3负于博格丹卡LUK卢布林。

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