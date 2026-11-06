Якуб Попівчак став MVP матчу Заверце з Ольштином — Interia Sport

У Польщі Алурон CMC Варта Заверце переміг Енергу Індикпол AZS Ольштин з рахунком 3:1 у матчі, який Interia Sport відносить до Таурон-ліги. Нагороду найціннішому гравцеві зустрічі отримав ліберо переможців Якуб Попівчак.

Матч завершився з рахунками за сетами 23:25, 25:20, 25:16, 25:20. Заверце програло першу партію, але виграло наступні три й здобуло перемогу без тай-брейку.

Пояснення щодо нагороди

30-річний Попівчак повідомив, що комісар змагань пояснив йому рішення про MVP відзнакою «за сукупність заслуг». Волейболіст зазначив, що гравці його амплуа рідко отримують таку нагороду, тому він був вдячний за визнання.

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За словами ліберо, команда очікувала складного поєдинку. Попівчак звернув увагу, що суперник майже не змінився порівняно з минулим сезоном, коли був небезпечним опонентом у лізі.

Перебіг сезону

Попівчак також сказав, що Ольштин, попри дві поразки у перших трьох матчах сезону, має сильну подачу. Він визнав, що гра Заверце не завжди була настільки плавною, як команда планувала, однак наголосив на важливості боротьби в таких зустрічах.

Команда Міхала Вінярського розпочала сезон із поразки 0:3 від GKS Katowice. Після цього Заверце перемогло ZAKSA Кендзежин-Козьле та PGE Projekt Warszawa з рахунком 3:1, а Скра Белхатув — 3:0. Водночас команда програла Богданці LUK Люблін 0:3 у матчі за Суперкубок Польщі.

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