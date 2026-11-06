В Польше «Алурон CMC Варта Заверце» обыграла «Энергу Индикпол AZS Ольштын» со счетом 3:1 в матче, который Interia Sport относит к Таурон-лиге. Награду самому ценному игроку встречи получил либеро победителей Якуб Попивчак.

Матч завершился со счетами по сетам 23:25, 25:20, 25:16, 25:20. Заверце проиграл первую партию, но выиграл следующие три и одержал победу без тай-брейка.

Объяснение награды

30-летний Попивчак сообщил, что комиссар соревнований объяснил ему решение о присуждении MVP формулировкой «за совокупность заслуг». Волейболист отметил, что игроки его амплуа редко получают такую награду, поэтому он был благодарен за признание.

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По словам либеро, команда ожидала сложного поединка. Попивчак обратил внимание, что соперник почти не изменился по сравнению с прошлым сезоном, когда был опасным оппонентом в лиге.

Ход сезона

Попивчак также сказал, что Ольштын, несмотря на два поражения в первых трех матчах сезона, обладает сильной подачей. Он признал, что игра Заверце не всегда была настолько плавной, как планировала команда, однако подчеркнул важность борьбы в таких встречах.

Команда Михала Винярского начала сезон с поражения 0:3 от GKS Katowice. После этого Заверце обыграл ZAKSA Кендзежин-Козьле и PGE Projekt Warszawa со счетом 3:1, а «Скру Белхатув» — 3:0. В то же время команда проиграла «Богданке LUK Люблин» 0:3 в матче за Суперкубок Польши.

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