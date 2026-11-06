Norweski szachista Magnus Carlsen odbywa zgrupowanie treningowe w Hiszpanii przed pilotażowym turniejem Total Chess w Budapeszcie na Węgrzech, który potrwa od 10 do 20 listopada. Jak podaje The Guardian, lider światowego rankingu będzie rozstawiony z numerem pierwszym i będzie faworytem zawodów.

35-letni Carlsen przygotowuje się wraz z piątym zawodnikiem światowego rankingu Nodirbekiem Abdusattorovem, komentatorem szachowym Davidem Howellem oraz swoim wieloletnim trenerem Peterem Heine Nielsenem. Gazeta zaznacza, że Norweg traktuje nadchodzący turniej poważniej niż jakiekolwiek zawody od obrony tytułu mistrza świata w szachach klasycznych w 2021 roku.

Format Total Chess

Turniej w Budapeszcie jest pilotażowym etapem Total World Championship. Jego program połączy segmenty szybkich szachów klasycznych, szachów szybkich i błyskawicznych.

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Po zawodach na Węgrzech, od 24 listopada do 12 grudnia, w Genewie odbędzie się mecz o tytuł mistrza świata FIDE między Gukeshem Dommaraju a Javokhirem Sindarovem. Będzie się on składał z 14 partii klasycznych, a w razie potrzeby zwycięzcę wyłonią dogrywki w szachach szybkich i błyskawicznych.

Sindarov przed meczem o tytuł

Przed pojedynkiem w Genewie Sindarov zajął pierwsze miejsce w turnieju szachów szybkich w Saint Louis, gdzie jego rywalami byli Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana i Rameshbabu Praggnanandhaa. W ostatniej rundzie uzbecki arcymistrz pokonał Nakamurę.

24 listopada w Londynie rozpocznie się również tradycyjny London Classic, który potrwa do 7 grudnia. Wśród szachistów, których warto obserwować według The Guardian, jest 17-letni ukraiński arcymistrz Ihor Samunenkov, który zdobył indywidualne złoto na Olimpiadzie Szachowej 2026.

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