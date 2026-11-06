Норвежский шахматист Магнус Карлсен проводит тренировочный сбор в Испании перед пилотным турниром Total Chess в Будапеште, Венгрия, который пройдет с 10 по 20 ноября. Как сообщает The Guardian, первый номер мирового рейтинга будет первым сеяным участником и фаворитом соревнований.

35-летний Карлсен готовится вместе с пятым номером мирового рейтинга Нодирбеком Абдусатторовым, шахматным комментатором Дэвидом Хауэллом и своим многолетним тренером Петером Хайне Нильсеном. Издание отмечает, что норвежец относится к предстоящему турниру серьезнее, чем к любым соревнованиям после защиты титула чемпиона мира по классическим шахматам в 2021 году.

Формат Total Chess

Турнир в Будапеште является пилотным этапом Total World Championship. Его программа объединит сегменты быстрых классических шахмат, рапида и блица.

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После соревнований в Венгрии, с 24 ноября по 12 декабря, в Женеве состоится матч за звание чемпиона мира FIDE между Гукешем Доммараджу и Джавохиром Синдаровым. Он будет состоять из 14 классических партий, а при необходимости победителя определят на тай-брейках по рапиду и блицу.

Синдаров перед матчем за титул

Перед поединком в Женеве Синдаров занял первое место на турнире по рапиду в Сент-Луисе, где его соперниками были Хикару Накамура, Фабиано Каруана и Рамешбабу Прагнанандхаа. В последнем туре узбекский гроссмейстер победил Накамуру.

24 ноября в Лондоне также стартует традиционный London Classic, который продлится до 7 декабря. Среди шахматистов, за которыми The Guardian советует следить, — 17-летний украинский гроссмейстер Игорь Самуненков, завоевавший индивидуальное золото на Шахматной олимпиаде 2026 года.

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