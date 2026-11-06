挪威国际象棋棋手马格努斯·卡尔森正在西班牙进行集训，为11月10日至20日在匈牙利布达佩斯举行的Total Chess试点锦标赛做准备。《卫报》报道称，这位世界排名第一的棋手将作为头号种子和赛事热门参赛。

35岁的卡尔森与世界排名第五的诺迪尔别克·阿卜杜萨托罗夫、国际象棋评论员大卫·豪厄尔以及其长期教练彼得·海涅·尼尔森一同备战。该报指出，挪威人对即将到来的赛事比自2021年卫冕国际象棋慢棋世界冠军头衔以来的任何比赛都更加认真。

Total Chess赛制

布达佩斯锦标赛是Total World Championship的试点阶段。其赛程将结合快速慢棋、快棋和超快棋环节。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

匈牙利赛事结束后，11月24日至12月12日，日内瓦将举行古克什·多马拉朱与贾沃希尔·辛达罗夫之间的FIDE世界冠军赛。比赛将由14盘慢棋组成，如有必要，将通过快棋和超快棋加赛决出胜者。

辛达罗夫在冠军赛前

在日内瓦对决之前，辛达罗夫在圣路易斯的一项快棋锦标赛中获得第一名，其对手包括希卡鲁·中村、法比亚诺·卡鲁阿纳和拉梅什巴布·普拉格纳南达。最后一轮中，这位乌兹别克斯坦特级大师击败了中村。

传统的London Classic也将于11月24日在伦敦开赛，并持续至12月7日。《卫报》建议关注的棋手包括17岁的乌克兰特级大师伊霍尔·萨穆年科夫，他在2026年国际象棋奥林匹克团体赛上获得个人金牌。

关注我们在