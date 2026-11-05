Zarządca masy sanacyjnej polskiego przewoźnika towarowego PKP Cargo analizuje sytuację w spółce, w tym możliwości optymalizacji zatrudnienia. Skala, harmonogram i grupy pracowników, których potencjalnie mogą dotyczyć zwolnienia grupowe, nie zostały jeszcze określone, informuje RMF24.

Restrukturyzacja spółki

W PKP Cargo oświadczono, że plan restrukturyzacji przewiduje szereg działań mających na celu uzdrowienie przedsiębiorstwa. Zarządca masy sanacyjnej szczegółowo analizuje wszystkie obszary działalności spółki, w tym kwestie zatrudnienia.

Spółka zaznaczyła, że ewentualne dalsze kroki będą podejmowane w dialogu z pracownikami i przedstawicielami związków zawodowych. PKP Cargo obiecuje poinformować o konkretnych decyzjach po ich podjęciu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko związków zawodowych

Wcześniej Kolejowy Portal pisał o możliwych nowych zwolnieniach grupowych i zmianach w systemie wynagrodzeń. Według portalu kwestie te omawiano podczas spotkania zarządcy masy sanacyjnej ze związkami zawodowymi.

Organizacje związkowe protestują z powodu braku postępów w negocjacjach dotyczących układu zbiorowego pracy. Domagają się także wypłaty około 20 mln zł zaległych świadczeń socjalnych i deklarują, że nadal będą bronić pracowników.

Sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec PKP Cargo latem 2024 roku. Wówczas zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w zakładach i centrali, a liczba zatrudnionych zmniejszyła się o 3665 osób. W 2025 roku spółka zwolniła kolejnych 450 pracowników, a pod koniec roku pracowało w niej ponad 8 tys. osób.

Czytaj nas na