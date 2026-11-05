Управляющий санационной массой польского грузового перевозчика PKP Cargo анализирует ситуацию в компании, в том числе возможности оптимизации занятости. Масштабы, график и группы работников, которых потенциально могут коснуться групповые увольнения, пока не определены, сообщает RMF24.

Реструктуризация компании

В PKP Cargo заявили, что план реструктуризации предусматривает ряд мер по оздоровлению предприятия. Управляющий санационной массой детально анализирует все направления деятельности компании, в том числе вопросы занятости.

В компании отметили, что возможные дальнейшие шаги будут предприниматься в диалоге с работниками и представителями профсоюзов. PKP Cargo обещает сообщить о конкретных решениях после их принятия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция профсоюзов

Ранее Kolejowy Portal писал о возможных новых групповых увольнениях и изменениях в системе оплаты труда. По информации портала, эти вопросы обсуждались во время встречи управляющего санационной массой с профсоюзами.

Профсоюзные организации протестуют из-за отсутствия прогресса в переговорах по коллективному трудовому договору. Они также требуют выплатить около 20 млн злотых задолженности по социальным выплатам и заявляют, что и дальше будут защищать работников.

Суд открыл реструктуризационное производство в отношении PKP Cargo летом 2024 года. Тогда правление компании решило провести групповые увольнения в подразделениях и центральном офисе, а численность персонала сократилась на 3665 человек. В 2025 году компания уволила еще 450 работников, а в конце года в ней работали более 8 тысяч человек.

Читай нас в