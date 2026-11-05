10-летняя девочка погибла в результате лобового столкновения двух автомобилей недалеко от Сомерсета на северо-западе австралийского штата Тасмания. Женщину, управлявшую одним из автомобилей, вертолётом доставили в Королевскую больницу Хобарта, её состояние оценивается как тяжёлое, сообщает ABC News Australia.

Столкновение на Bass Highway

Экстренные службы вызвали на Bass Highway недалеко от Сомерсета вскоре после 17:30. Согласно имеющимся данным, белый Subaru, двигавшийся на восток, столкнулся с пикапом Toyota Hilux, ехавшим в противоположном направлении.

Девочка была пассажиркой Subaru и погибла на месте аварии. Водителя пикапа и его пассажира доставили в Северо-Западную региональную больницу в Берни для обследования и лечения. Полиция Тасмании сообщила, что их травмы, как считается, не представляют угрозы для жизни.

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Расследование продолжается

После ДТП движение по Bass Highway перекрыли в обоих направлениях на участке между перекрёстками с McKays Road в Сомерсете и Old Bass Highway в Doctors Rocks. Ограничения действовали более четырёх часов.

Полиция Тасмании начала расследование обстоятельств аварии и призвала очевидцев или водителей, располагающих записями с автомобильных камер, обратиться в правоохранительные органы.

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